औरंगजेब पर एक WhatsApp स्टेटस और महाराष्ट्र का कोल्हापुर शहर जल उठा... पढ़ें विवाद की पूरी कहानी

कोल्हापुर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ करने वाले वाट्सऐप स्टेटस वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने विशाल प्रदर्शन किया है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता आज सुबह 10 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर जमा हो गए थे। उनकी मांग है कि ऐसा करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

इसी मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने आज कोल्हापुर बंद बुलाया था। हिंदू कार्यकर्ता इकट्ठे होकर नारेबाजी कर रहे थे। इनमें से कुछ कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी और दुकानों में तोड़-फोड़ भी की, जिसके बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए उपद्रव करने वालों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़कर प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की टीमें गश्त कर रही हैं। इस पूरे मामले पर खुद डीजीपी नजर बनाए हुए हैं।

क्यों हुआ ये पूरा बवाल?

दरअसल तीन युवकों ने औरंगजेब की तारीफ करने वाले और दो समुदायों के बीच विवाद कराने वाला वाट्सऐप स्टेटस डाला था, जोकि वायरल हो गया। इसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद का आव्हान किया था। इसी आव्हान पर हजारों हिंदू कार्यकर्ता छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर इकट्ठे हो गए। इसी दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी और दुकानों में तोड़-फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया।

इस वाट्सऐप स्टेटस को डालने वाले तीनों नाबालिग युवकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई थी, लेकिन हिंदू संगठनों की मांग है कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी कार्रवाई की मांग को लेकर पूरा बवाल हुआ है।

सुप्रिया सुले ने फडणवीस पर साधा निशाना

वहीं इस घटना पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति की विफलता है। गृह मंत्रालय हालात को संभालने में नाकाम रहा है। हाल ही हमने पूरे राज्य में सांप्रदायिक अशांति देखी है। ऐसे में आप विकास और निवेशकों के महाराष्ट्र में आने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं।

औरंगजेब के स्टेटस बर्दाश्त नहीं: नितेश राणे

बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कहा कि शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में अगर कोई औरंगजेब का स्टेटस रखेगा। महिमामंडन करेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारे राज्य में सहन नहीं किया जाएगा। शिवाजी महाराज की अस्मिता और हिंदू समाज के संरक्षण के लिए अगर हमें कल तलवार भी हाथ में लेना पड़े तो हम तैयार हैं।

#WATCH | It's the government's responsibility to maintain law and order in the state. I also appeal to the public for peace and calm. Police investigation is underway and action will be taken against those found guilty: Maharashtra CM Eknath Shinde on Kolhapur incident pic.twitter.com/bzGBKXjkqT