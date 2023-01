Weather Update: उत्तर भारत में जारी है शीतलहर का प्रकोप, इन राज्यों में अगले 5 दिनों तक कोल्ड वेव का अलर्ट

नई दिल्ली। उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली-एनसीआर में ठंडी हवाएं चल रही हैं, हालांकि घने कोहरे से मामूली राहत है। वहीं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बरकरार है। मौसम विभाग की मानें तो अगले तीन दिनों में कई राज्यों में बर्फीली हवाओं का और सितम देखने को मिलेगा।

राजधानी दिल्ली में आज (मंगलवार) न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। फिलहाल राज्य में कोल्ड डे की स्थिति बरकरार है। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में कल न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक, नए साल के शुरुआती दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा।

Dense to very dense fog and cold day conditions very likely to continue over plains of northwest India(Punjab, Haryana, Chandigarh, Uttar Pradesh and Bihar )during next 5 days. pic.twitter.com/uBIL6eXJ6T