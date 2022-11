WB TET Result: ममता बनर्जी, अमित शाह समेत कई नेताओं ने पास की TET परीक्षा! पश्चिम बंगाल में रिजल्ट पर मचा हंगामा

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET 2014) के नतीजे की लिस्ट सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में CM ममता बनर्जी, अमित शाह और पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का नाम है। जबकि, तीनों ने न तो परीक्षा दी, न ही परीक्षा देने के लिए वे एलिजिबिल हैं। दरअसल ED ने 23 जुलाई को कोलकाता के सरकारी आवास से पार्थ को शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। पार्थ पर आरोप था कि मंत्री रहते उन्होंने नौकरी देने के बदले गलत तरीके से पैसे लिए। पार्थ की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद ममता बनर्जी ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था।

यह सब तब सामने आया, जब पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच चल रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी इस घोटाले में जेल में हैं। इस लिस्ट में ममता बनर्जी को 92 मार्क्स मिले हैं, जबकि बंगाल भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पूरे 100 अंक प्राप्त किए हैं। दिलीप घोष और सुजान चक्रबर्ती को भी 92 अंक मिले हैं। इस लिस्ट में गृहमंत्री अमित शाह का भी नाम है। उन्हें 93 अंक मिले हैं। यह लिस्ट वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (WBBPE) ने जारी की है।

@AmitShah ji we didn't know that you gave TET 2014. along with you @SuvenduWB , and @DilipGhoshBJP also qualified TET 2014 EXAM taken by West Bengal Board of Primary Education. #TETSCAM #TET2014 pic.twitter.com/LbBKtahHLZ