Video: जहरीले कोबरा को टशनबाजी में Kiss कर रहा था युवक, सांप ने किया ये हाल

शिवमोगा। कर्नाटक के शिवमोगा से एक दिलदहला देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां एक शख्स को कोबरा सांप को Kiss करना महंगा पड़ गया। रेस्क्यू करने वाला शख्स जैसे ही कोबरा को Kiss करने लगा, उसने युवक के होंठों पर डस लिया। घटना के बाद युवक की हालत बिगड़ी तो तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। इलाज के बाद उसकी छुट्टी कर दी गई।

जानकारी के मुताबिक, एलेक्स और रोनी नामक दो युवक सांपों को आवासीय क्षेत्रों से रेस्क्यू करते हैं। फिर उन्हें जंगल में सही सलामत छोड़ देते हैं। बुधवार को उन्हें सूचना मिली थी कि एक शादी वाले घर में दो कोबरा सांप देखे गए हैं। दोनों युवक मौके पर पहुंचे और सांपों को रेस्क्यू भी कर लिया।

यह खबर भी पढ़ें: शादी किए बगैर ही बन गया 48 बच्चों का बाप, अब कोई लड़की नहीं मिल रही

रेक्स्यू के बाद कोबरा के साथ खेलने लगा था युवक

इसी बीच, एलेक्स को ना जाने क्या सूझा और वह कोबरा से खेलने लगा। इस दौरान वह कोबरा को चूमने लगा, तभी कोबरा ने उसके होंठों पर डस दिया। घायल एलेक्स को तुरंत मैकगन अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि समय पर इलाज होने से युवक की जान बच गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है।

यह खबर भी पढ़ें: शादी से ठीक पहले दूल्हे के साथ ही भाग गई दुल्हन, मां अब मांग रही अपनी बेटी से मुआवजा

कोरबा में सांप के डसने से युवक की मौत

हाल ही में छत्तीसगढ़ के कोरबा से एक खबर सामने आई थी, जहां सांप के डसने के बाद उपचार करवाने के बजाय बैगा से झाड़-फूंक कराना एक ग्रामीण को महंगा पड़ गया था और उसकी मौत हो गई थी। मामला पोड़ी ब्लॉक के रिंगनिया गांव का था। यहां रहने वाला धनसाय अपने खेत गया था। इसी दौरान एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। परिजन अस्पताल ले जाने के बाए बैगा के पास ले गए और झाड़ फूंक करवाने लगे। ऐसे में समय पर उपचार नहीं मिलने से युवक के शरीर में जहर फैल गया। उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

यह खबर भी पढ़ें: ऐसा गांव जहां बिना कपड़ों के रहते हैं लोग, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

In a horrifying video which has surfaced online, a man from #Karnataka's #Shivamogga was bitten by the #Cobra on the lip when he tried to kiss it. He survived the #SnakeBite.#ViralVideo #Snake pic.twitter.com/d3ge1A5Wx6