Vande Bharat Express: पीएम मोदी ने एंबुलेंस को रास्ता देने के लिए रोक दिया अपना काफिला, देखे वीडियो

नई दिल्ली। PM Modi Stops His convoy for Ambulance: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) गुजरात (Gujarat) की यात्रा पर हैं। शुक्रवार (30 सितंबर) को एक एंबुलेंस (Ambulance) को रास्ता देने के लिए पीएम मोदी (PM Modi) ने अपने काफिले को रोक लिया। इस घटना का एक वीडियो (Video) सामने आया है, जिसमें एक एंबुलेंस रास्ते से जाती हुए दिखाई दे रही है। जिस वक्त एंबुलेंस को रास्ता दिया गया, उस समय पीएम मोदी का काफिला अहमदाबाद (Ahmedabad) से गांधीनगर (Gandhinagar) के रूट पर था।

यह खबर भी पढ़ें: बेटी से मां को दिलाई फांसी, 13 साल तक खुद को अनाथ मानती रही 19 साल की बेटी, जाने क्या था मामला

पीएम मोदी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत (Vande Bharat Express) को हरी झंडी देने के लिए गांधी नगर पहुंचे थे। यह ट्रेन गांधी नगर से मुंबई के बीच चलेगी। पीएम मोदी ने सुबह करीब साढ़े 10 बजे गांधीनगर के रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने ट्रेन में सवार होकर अहमदाबाद के कालूपुर स्टेशन तक यात्रा भी की। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से भी बात की। इससे पहले 2019 में भी पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया था।

यह खबर भी पढ़ें: शादी किए बगैर ही बन गया 48 बच्चों का बाप, अब कोई लड़की नहीं मिल रही

पीएम मोदी ने साझा किया वंदे भारत से सफर का अनुभव

पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने इस ट्रेन से अपने सफर का अनुभव भी साझा किया। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, ''वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर किया! महिला स्टार्ट-अप उद्यमियों, प्रतिभाशाली युवाओं, रेलवे टीम से जुड़े लोगों और वंदे भारत ट्रेन के निर्माण में शामिल लोगों से मिलकर खुशी हुई। यह एक यादगार यात्रा रही।'' उन्होंने आगे लिखा, ''कालूपुर स्टेशन पर मेरी वंदे भारत यात्रा समाप्त हुई और अहमदाबाद मेट्रो से यात्रा शुरू हुई। कुछ ही देर में मैं थलतेज की ओर बढ़ गया, जहां एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अहमदाबाद को इसकी मेट्रो पसंद आएगी। इससे कनेक्टिविटी और आराम को बढ़ावा मिलेगा।''

यह खबर भी पढ़ें: शादी से ठीक पहले दूल्हे के साथ ही भाग गई दुल्हन, मां अब मांग रही अपनी बेटी से मुआवजा

#WATCH | Gujarat: Prime Minister Narendra Modi, en route from Ahmedabad to Gandhinagar, stopped his convoy to give way to an ambulance pic.twitter.com/yY16G0UYjJ