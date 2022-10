Vande Bharat Accident: तीसरी बार हादसे का शिकार हुई वंदे भारत एक्सप्रेस, गाय के टकराने से ट्रेन का अगला हिस्सा टूटा

गांधीनगर। गुजरात के वलसाड़ में एक बार फिर वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। गुजरात के अतुल स्टेशन के पास शनिवार सुबह ट्रेन गाय से टकरा गई। इस हादसे में वंदे भारत ट्रेन का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के थोड़ी देर बाद ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। एक माह में यह तीसरी घटना है।

यह खबर भी पढ़ें: ऐसा गांव जहां बिना कपड़ों के रहते हैं लोग, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि गाय बच नहीं पाई। उन्होंने कहा कि ट्रेन को 15 मिनट के लिए रोके रखा था। अधिकारियों ने घटना पर अपने बयान में कहा, ‘ट्रेन को कोई नुकसान नहीं हुआ है, सिवाय फ्रंट कोच यानी ड्राइवर कोच के नोज कोन कवर पर नुकसान के अलावा। ट्रेन सुचारू रूप से चल रही है। इस पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाएगा।’

A cattle runover incident occurred with passing Vande Bharat train today near Atul in Mumbai Central division at 8.17 am. The train was on its journey from Mumbai Central to Gandhinagar. Following the incident, the train was detained for about 15 minutes: Indian Railways pic.twitter.com/b6UoP3XrVe