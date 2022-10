VIDEO : जलपाईगुड़ी में बड़ा हादसा, दुर्गा विसर्जन के दौरान नदी में अचानक आई बाढ़, 8 लोगों की मौत और कई लापता

जलपाईगुड़ी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में दशहरे के दिन देवी दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। जलपाईगुड़ी के माल नदी में बुधवार की रात अचानक आई बाढ़ के कारण मूर्ति विसर्जन के लिए गए कम से कम आठ लोगों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में चार महिलाएं भी शामिल हैं। जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं।

यह घटना बुधवार रात करीब साढ़े आठ बजे के वक्त हुई जब विसर्जन समारोह में शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग माल नदी के किनारे जमा हो गए। जलपाईगुड़ी की जिलाधिकारी मौमिता गोदरा ने बताया कि अचानक आई बाढ़ में लोग बह गए। अब तक आठ शव निकाले जा चुके हैं और हमने करीब 50 लोगों को सुरक्षित निकाला है।’’ उन्होंने कहा कि खोज और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में जुटा हुआ है।

#UPDATE | West Bengal: Total death count due to flash flood in Jalpaiguri stands at eight. Search is underway to find if there are more casualties: Jalpaiguri DM Moumita Godara https://t.co/LP4AT1UezL