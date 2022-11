VIDEO: नामांकन वापस लेने पहुंचे AAP कैंडिडेट, गढ़वी ने BJP पर लगाया था किडनैपिंग का आरोप

गांधीनगर। गुजरात में आम आदमी पार्टी (AAP) के कैंडिडेट कंचन जरीवाला अपना नॉमिनेशन वापस लेने पहुंचे। AAP के सीएम कैंडिडेट इसुदान गढ़वी ने कहा कि कंचन जरीवाला बीती शाम से गायब हैं। गढ़वी का आरोप है कि जरीवाला को परिवार समेत भाजपा के गुंडों ने अगवा कर लिया है। न्यूज एजेंसी ANI ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें सूरत-ईस्ट से आप के कैंडिडेट कंचन जरीवाला कई लोगों के घेरे में चुनाव अधिकारी के दफ्तर पहुंचे हैं। एजेंसी के मुताबिक, वे नॉमिनशन वापस लेने वहां पहुंचे थे।

इसुदान गढ़वी ने कहा कि सूरत-ईस्ट से कांग्रेस ने असलम साइकिलवाला तो बीजेपी ने मौजूदा विधायक अरविंद राणा को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी की ओर से कंचन जरीवाला कैंडिडेट हैं। ऐसे में अगर कंचन जरीवाला को 10 से 15 हजार वोट भी मिल जाते हैं तो भाजपा के लिए यह सीट जीतना मुश्किल होगा। इसीलिए भाजपा अब साम-दाम-दंड-भेद की नीति अपना रही है। कंचन को भाजपा के गुंडों ने अगवा कर लिया है।

#WATCH | Gujarat: AAP candidate from Surat (East) from Gujarat, Kanchan Jariwala, takes back his nomination after he was allegedly kidnapped last evening pic.twitter.com/E1vqqkveNi