TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने टी स्टॉल पर बनाई चाय, वीडियो शेयर कर लिखा- किसे पता कि मैं कहां पहुंच जाऊं

नई दिल्ली। TMC सांसद महुआ मोइत्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वे सड़क के किनारे एक टी स्टॉल पर चाय बना रही हैं। उन्होंने यह वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। कैप्शन लिखा, चाय बनाने में हाथ आजमाया। किसे पता कि मैं कहां पहुंच जाऊं।

सोशल मीडिया पर लोग उन्हें पीएम की रेस में शामिल होने पर बधाई दे रहे हैं। एक यूजर ने उनकी पोस्ट पर कमेंट किया, बहुत जल्द पीएम बनने की बधाई। दरअसल, पश्चिम बंगाल में हाल ही में पंचायत चुनाव होने हैं। ऐसे में टीएमसी सांसद 2023 में शुरू हुई बंगाल सरकार की योजना दीदिर सुरक्षा कवच का लिए प्रचार कर रही हैं। यह वीडियो महुआ के लोकसभा क्षेत्र कृष्णानगर का है।

Tried my hand at making chai… who knows where it may lead me :-) pic.twitter.com/iAQxgw61M0