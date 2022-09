Sonali Phogat Death Case: सीबीआई की टीम फॉरेंसिक विशेषज्ञ के साथ पहुंची गोवा, 10 घंटे तक खंगाला रिजॉर्ट

पणजी। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के मामले की जांच CBI कर रही है। सीबीआई की एक टीम फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ गोवा के लियोनी ग्रांड रिसॉर्ट पहुंची है। सोनाली फोगाट इसी रिसोर्ट में रुकी थी। जानकारी के अनुसार, मामले की जांच कर रहे CBI अधिकारी 10 घंटे से अधिक समय तक रिसॉर्ट के अंदर रहे और सबूत जुटाने की कोशिश किए।

आपको बता दें कि सीबीआई ने 15 सितंबर, 2022 को गोवा पुलिस से सोनाली फोगाट की मौत की जांच अपने हाथों में ले ली। शनिवार को सीबीआई और एक फोरेंसिक टीम उत्तरी गोवा के अंजुना बीच पर स्थित रिसॉर्ट में पहुंची। इसके साथ ही टीम ने वहां से सबूत एकत्र किए।

