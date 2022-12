Sidhu Moosewala Murder Case: कैलिफोर्निया से पकड़ा गया गोल्डी बराड़, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का है मास्टरमाइंड 

नई दिल्ली। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को कैलिफोर्निया में गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत की ख़ुफ़िया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को यह जानकारी मिली है कि 20 नवंबर को या उसके आसपास की तारीख में कैलिफ़ोर्निया में गोल्डी को पहले डिटेन किया गया। हालांकि, अब तक कैलिफोर्निया की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान भारत सरकार को नहीं मिला है।

गोली मारकर हुई थी मूसेवाला की हत्या

आपको बता दें, इसी साल 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की मानसा के गांव जवाहरके में हत्याकर दी गई थी। जिस समय यह हत्याकांड हुआ, मूसेवाला अपनी थार जीप में सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान छह हमलावरों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। इस मामले में चार शूटर गिरफ्तार हुए हैं, वहीं दो एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं।

आखिर कौन है गोल्डी बराड़?

गौरतलब है कि सिद्दू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ का संबंध पंजाब से है जबकि उसके तार कैलिफ़ोर्निया से जुड़े हैं। गोल्डी बराड़ का असली नाम सतिंदरजीत सिंह है। वह महज 28 साल की उम्र का है। बराड़ पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में पैदा हुआ था और वह भारतीय नागरिक है। 2017 में एक छात्र के तौर पर वह भारत से कनाडा पहुंचा था।

According to various Indian media outlets, Goldy Brar, the murderous mastermind of Sidhu Moose Wala, has been arrested in California. pic.twitter.com/IOlSsZun8W