स्पाइस जेट में हंगामा: विमान में महिला क्रू सदस्य को गंदे तरीके से छूने का आरोप, यात्री को प्लेन से उतारा

नई दिल्ली। अब दिल्ली से हैदराबाद जा रही स्पाइस जेट की एक फ्लाइट में सवार यात्री द्वारा हंगामा मचाने की बात सामने आई है। यात्री पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने एक महिला क्रू सदस्य के गलत तरीके से चुआ था। इस संबंध में एयरलाइन ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक विमान में सवार इस यात्री ने विमान की महिला क्रू मेंबर के साथ गलत व्यवहार किया था। जिसके बाद इस यात्री और उसके साथ यात्रा कर रहे उसके सहयात्री को विमान से उतार दिया गया। एयरलाइन की तरफ से बयान जारी कर बताया है कि 23 जनवरी को दिल्ली से हैदराबाद जा रही फ्लाइट में बोर्डिंग के दौरान एक यात्री ने महिला क्रू सदस्य से बुरा बर्ताव किया। उसने महिला क्रू सदस्य को प्रताड़ित किया जिसकी वजह से मुश्किलें सामने आईं। महिला क्रू सदस्य ने पीआईसी और सुरक्षा स्टाफ को इसकी जानकारी दी।

क्रू सदस्य का आरोप है कि यात्री ने एक अन्य क्रू सदस्य को गंदे तरीके से छुआ था। हालांकि, कुछ अन्य यात्रियों का दावा है कि यह महज एक हादसा था। यात्री ने लिखित तौर से माफी भी मांगी थी। लेकिन उसे विमान से उतार दिया गया। न्यूज एजेंसी एएनआई ने इस हंगामे का वीडियो भी शेयर किया है।

इस हंगामे का जो वीडियो सामने आया है उसमें नजर आ रहा है कि एक बुजुर्ग शख्स महिला क्रू मेंबर पर चिल्ला रहा है। जब महिला अंग्रेजी में अपनी बात रखती है तो यह व्यक्ति महिला को चिल्ला कर हिंदी में बात करने के लिए कहता है। इसके बाद एक अन्य यात्री इस महिला को समझाने के लिए आता है। वीडियो में नजर आ रहा है कि प्लेन में हो रहे इस हंगामे के बीच कुछ अन्य यात्री भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद प्लेन में सवार एयर होस्टेस हंगामा कर रहे शख्स को समझाती है।

#WATCH | "Unruly & inappropriate" behaviour by a passenger on the Delhi-Hyderabad SpiceJet flight at Delhi airport today



The passenger and & a co-passenger were deboarded and handed over to the security team at the airport pic.twitter.com/H090cPKjWV