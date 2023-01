Republic Day 2023 : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर फहराया तिरंगा, परेड का रंगारंग आगाज 

नई दिल्ली। पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर भव्य आयोजन जारी है। परेड में कुल 23 झांकियां देखने को मिलेंगी। सभी झांकियों की थीम भी अलग-अलग होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। इस दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई। समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी आज के मुख्य अतिथि हैं।

कर्तव्य पथ पर मिस्र का मार्चिंग दस्ता

पहली बार कार्तव्य पथ पर मार्चिंग मिस्र के सशस्त्र बलों का संयुक्त बैंड और मार्चिंग दल है। दल का नेतृत्व कर्नल महमूद मोहम्मद अब्देल फत्ताह एल खारासावी कर रहे हैं।

