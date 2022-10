Rain Alert : प्रदेश में बारिश से भारी तबाही, 34 लोगों की मौत, 45 जिलों में येलो अलर्ट और कई जगह स्कूल बंद

लखनऊ। दिल्ली NCR और उत्तर प्रदेश में बारिश की वजह से हालात खराब हैं। पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश से जीवन अस्त व्यस्त है। रविवार को यूपी के अलग अलग इलाकों में बारिश से 34 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई इलाकों में बाढ़ का खतरा भयावह रूप लेता नजर आ रहा है। यूपी में लखनऊ समेत 45 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं।

प्रदेश में आसमानी बिजली गिरने, मकान ढहने और उफनती नदियों में बहने से 34 लोगों की मौत हो गई। कई जगह पशुओं की मौत भी हुई है। सीएम योगी ने सभी प्रभावित जिलों के प्रशासन से आम लोगों की हरसंभव मदद करने के लिए कहा है। उन्होंने हादसों में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का एलान भी किया है।

यह खबर भी पढ़ें: लंदन से करोड़ों की ‘बेंटले मल्सैन’ कार चुराकर पाकिस्तान ले गए चोर! जाने क्या है पूरा मामला?

यूपी में 12वीं तक स्कूल बंद-

यूपी के कई जिलों में बारिश की वजह से बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में मकान व आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। कानपुर, लखनऊ, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में भारी बारिश के चलते सोमवार को 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया। वहीं, अलीगढ़ में 12 अक्टूबर तक स्कूलों को बंद किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

45 जिलों के लिए येलो अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के लखनऊ, मेरठ, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, ललितपुर, वाराणसी, प्रयागराज, सोनभद्र वगैरा समेत 45 से अधिक जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कई जगह 40 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश बीते 24 घंटे में दर्ज की गई है।

यह खबर भी पढ़ें: विदाई के समय अपनी ही बेटी के स्तनों पर थूकता है पिता, फिर मुड़वा देता है सिर, जानें क्यों?

अस्पतालों में हाई अलर्ट

मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए शासन ने प्रदेश के सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट किया है। चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने देर रात इस संबंध एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि हालात को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा से जुड़े सभी अधिकारी, मेडिकल कॉलेज, संस्थान, अस्पताल, सीएमओ, डॉक्टर्स एवं सभी संबंधित स्टॉफ आपातकालीन सेवा के लिए तैयार रहेंगे।

It was a two-storey building and was in a dilapidated condition. Many people got injured. 10 people have been admitted to LNJP hospital. A 4-year-old girl has died. Rescue operation is underway. 5 teams of NDRF are present at the spot: Shweta Chauhan, DCP, Central dist, Delhi pic.twitter.com/XqUMEeOWul