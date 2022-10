RIP Zoom: आतंकियों की गोली से जख्मी मिलिट्री कमांडो डॉग Zoom शहीद, इलाज के दौरान हुई मौत, देखे Photos

नई दिल्ली। भारतीय सेना का लड़ाकू डॉग Zoom शहीद हो गया है। श्रीनगर स्थित 54 एडवांस्ड फील्ड वेटरीनरी हॉस्पिटल (54 AFVH) में उसने आज यानी 13 अक्टूबर 2022 की दोपहर पौने 12 बजे आखिरी सांस ली। 12 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। बेल्जियन मैलिनॉय (Belgian Malinois) ब्रीड के जूम ने कुछ दिन पहले ही अनंतनाग में एक घर छिपे दो आतंकियों पर घातक हमला किया था। जिसके बाद हमारे फौजियों ने आतंकियों को मार गिराया।

इस मुठभेड़ के दौरान आतंकियों ने जूम को दो गोली मारी। गोलियों की वजह से उसका चेहरा बिगड़ गया था। उसके पिछले पैर में गोली लगी थी। Zoom की उम्र ढाई साल थी। वह 10 महीनों से भारतीय सेना के उत्तरी कमांड में स्थित 15वें कॉर्प्स के लिए देश के दुश्मनों से लोहा ले रहा था। जब इसकी कहानी सोशल मीडिया पर आई थी, तभी से लोग इसके सेहतमंद होने की प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन जूम बच नहीं पाया। Zoom की ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को पकड़ने और मार गिराने के लिए की गई है।

जूम ने अनंतनाग के तंगपावास में एक घर में छिपे दो आतंकियों पर चुपके से खतरनाक हमला किया था। आतंकी फौजियों की चेतावनी पर आम लोगों को निशाना बना रहे थे। तब सैनिकों ने जूम को आतंकियों की ओर भेजा। जूम ने कमांडो जैसी तेजी से कार्रवाई की। उन्हें इस बहादुर सैनिक के हमले की उम्मीद ही नहीं थी। Zoom के अचानक हमले से आतंकी घबरा गए। ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। दो गोलियां जूम को लगीं। लेकिन उसने एक भी आतंकी को छोड़ा नहीं।

#UPDATE | Army dog Zoom, under treatment at 54 AFVH (Advance Field Veterinary Hospital ), passed away around 12 noon today. He was responding well till around 11:45 am when he suddenly started gasping & collapsed: Army officials



He had received 2 gunshot injuries in an op in J&K pic.twitter.com/AaEdKYEhSh