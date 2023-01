Pakistan Crisis: पाकिस्तान में PM मोदी का पुराना वीडियो वायरल, कह रहे हमने उनकी सारी हेकड़ी निकाल दी, जानें...

नई दिल्ली। पाकिस्तान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एकर पुराना वीडियो वायरल हो रह रहा है। इस वीडियो में PM मोदी कह रहे हैं, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। उन्हें भीख का कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मजबूर कर दिया है। प्रधानमंत्री का ये वीडियो 2019 के आम चुनाव का है। उस समय वे राजस्थान के बाड़मेर में रैली कर रहे थे।

दरअसल, पाकिस्तान इस समय गहरे आर्थिक संकट में है। वहां महंगाई दर 25% है। आटे की किल्लत चल रही है। देश में गेहूं, दाल, चीनी और अन्य सामानों की कमी है जिस कारण इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। इस वीडियो के जरिए इमरान खान की पार्टी PTI के नेता सत्ताधारी शाहबाज शरीफ की सरकार पर निशाना साध रहे हैं।

#WATCH via ANI multimedia | Why Modi becomes ‘Talk of The Town’ in Pak?https://t.co/pfppaihIGm