PM Modi ने नागपुर को दी 75 हजार करोड़ की सौगात, ‘महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग’ के फेस-1 का किया उद्घाटन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र में 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। पीएम ने नागपुर से बिलासपुर तक वंदे भारत ट्रेन, नागपुर एम्स, नागपुर-मुंबई एक्सप्रेस वे, नागपुर मेट्रो के फेज-1 का उद्घाटन और दूसरे चरण का शिलान्यास, विदर्भ क्षेत्र में रेल परियोजना का शुभारंभ किया गया।

PM Modi ने नागपुर मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन और मेट्रो में सफर भी किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने नागपुर और शिर्डी को आपस में जोड़ने वाले समृद्धि मार्ग के पहले फेज का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी नागपुर में नवनिर्मित AIIMS देश को समर्पित करेंगे।

PM Modi ने की मेट्रो की सवारी

नागपुर में मेट्रो के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो की सवारी की। नागपुर मेट्रो के फ्रीडम पार्क स्टेशन से प्रधानमंत्री ने टिकट खरीदा। मेट्रो यात्रा के दौरान पीएम ने यात्रियों से बातचीत भी की।



देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे-

नागपुर मुंबई एक्सप्रेस वे देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे में से एक है। अभी इस एक्सप्रेस वे के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है। यह महाराष्ट्र के 10 जिलों से गुजरेगा। इस एक्सप्रेस वे को ‘समृद्धि महामार्ग’ नाम दिया गया है। कुल 720 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे के पहले चरण में 520 किलोमीटर का उद्घाटन किया गया है। इसकी कुल लागत 55,000 करोड़ रुपये है।

Nagpur, Maharashtra | PM Modi inaugurates the Phase-I of Hindu Hrudaysamrat Balasaheb Thackeray Maharashtra Samruddhi Mahamarg, covering a distance of 520 Kms and connecting Nagpur and Shirdi pic.twitter.com/Vo9Xkn394P