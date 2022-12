PM Modi Mother Death: पंचतत्व में विलीन हुई PM Modi की मां हीरा बा, प्रधानमंत्री ने दी मुखाग्नि 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीरा बा का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। 100 साल की उम्र में हीरा बा ने अहमदाबाद के अस्पताल में तड़के 3.30 बजे अंतिम सांस ली। हीरा बा की बुधवार को तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीरा बा पंचतत्व में विलीन हो गईं। पीएम मोदी ने अपनी मां को मुखाग्नि दी। गुजरात के गांधीनगर में एक श्मशान घाट में साधारण तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया। हीरा बा का शुक्रवार सुबह 3.30 बजे निधन हो गया था। वे 100 साल की थीं।

हीरा बा ने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में अंतिम सांस ली। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पीएम मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी के घर पर लाया गया। जहां पीएम मोदी ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी ने अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर मां हीरा बा के निधन की जानकारी देते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।

पंचतत्व में विलीन हुईं पीएम मोदी की मां हीरा बा

पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीरा बा पंचतत्व में विलीन हो गईं। पीएम मोदी ने अपने छोटे भाई पंकज मोदी के साथ मिलकर उन्हें मुखाग्नि दी।

#WATCH | Gujarat: Heeraben Modi, mother of PM Modi, laid to rest in Gandhinagar. She passed away at the age of 100, today.



(Source: DD) pic.twitter.com/wqjixwB9o7