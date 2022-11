PM Modi Morbi Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे मोरबी, टूटे ब्रिज का लिया जायजा, अस्पताल पहुंचकर जाना घायलों का हाल

गांधीनगर। मोरबी हादसे के दो दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना वाली जगह पर पहुंचे हैं। वे मच्छू नदी पर टूटे ब्रिज का जायजा ले रहे हैं। कुछ देर में वे यहां से अस्पताल जाएंगे और घटना में घायल हुए लोगों से मिलेंगे। वे हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार वालों से भी मिलेंगे। मोरबी में 30 अक्टूबर की शाम हुए पुल हादसे में अब तक 135 ही शव बरामद हुए हैं। तो वही हादसे के तीसरे दिन मंगलवार को नेवी और NDRF की टीमों ने एक बार फिर मच्छू में शवों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही गुजरात में बुधवार को एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है।

Prime Minister Narendra Modi, along with Gujarat CM Bhupendra Patel, visits the incident site in Morbi, Gujarat, while the search and rescue operation is underway in the Machchhu river.



Death toll in the incident stands at 135 so far. pic.twitter.com/JefTWaTiNL