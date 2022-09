देशभर में गैंगस्टर्स के खिलाफ NIA का बड़ा एक्शन, दिल्ली-हरियाणा, पंजाब समेत 60 जगहों पर छापे

नई दिल्ली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बड़ा एक्शन लिया है। एनआईए आज दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लगभग 60 जगहों पर छापेमारी कर रही है। नारको टेररिज्म, हथियार तस्करी और गैंग वॉर पर लगाम कसने के लिए यह कार्रवाई की गई है। सूत्रों ने बताया कि NIA ने अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया है।

National Investigation Agency (NIA) is conducting searches at various places in Delhi, NCR, Haryana and Punjab in connection with suspected terror gangs linked to the killing of Punjabi singer Sidhu Moose Wala: Sources pic.twitter.com/H9JTiCHQIu