Mumbai: लोकल ट्रेन में सीट को लेकर भिड़ी महिलाएं, जमकर हुई मारपीट, Video वायरल

मुंबई। मुंबई की एक लोकल ट्रेन में कुछ महिलाओं के बीच सीट को लेकर भीषण मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि'ठाणे-पनवेल' मुंबई लोकल के लेडीज कोच में महिला यात्रियों के बीच यह झगड़ा हुआ था।

वायरल वीडियो में महिलाओं को ट्रेन के अंदर एक-दूसरे के बाल खींचते हुए देखा जा सकता है। एक महिला कांस्टेबल ने यात्रियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई और वह घायल हो गई।

एस कटारे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, वाशी रेलवे स्टेशन ने बताया, ‘वाशी रेलवे स्टेशन पर ठाणे से पनवेल जा रही लोकल ट्रेन में 3 महिलाओं के बीच हाथापाई हो गई। सीट को लेकर विवाद के बाद कुछ महिलाओं ने एक-दूसरे को मारना शुरू कर दिया। इस दौरान एक महिला कर्मचारी घायल हो गई।’

Fight between two female passengers over a seat in #Local #TRAIN .



The woman police constable who went to the rescue got hurt.



Both women filed a case against each other at Vashi Railway Police Station.@Central_Railway #Mumbai pic.twitter.com/nFOKv7bOWv