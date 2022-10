Mathura: ट्रेन में पति को पड़ा हार्ट अटैक,'सावित्री' बन पत्नी खींच लाई यमराज से प्राण, CPR देकर बचाई जान

मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और पत्नी की सूझबूझ के चलते एक व्यक्ति की जान बच गई। पत्नी अपने पति को यमराज के यहां से वापस ले आई। चलती ट्रेन में आए हार्ट अटैक से एक यात्री की तबीयत खराब हो गई थी। पत्नी ने सीपीआर देकर पति की जान बचा ली। आरपीएफ के जवानों की सूझबूझ से व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसकी स्थिति एक स्थिर बनी हुई है।

यह खबर भी पढ़ें: World का सबसे Dangerous Border, बिना गोली चले हो गई 4000 लोगों की मौत, कुछ रहस्‍यमय तरीके से हो गए गायब

यह खबर भी पढ़ें: बेटी से मां को दिलाई फांसी, 13 साल तक खुद को अनाथ मानती रही 19 साल की बेटी, जाने क्या था मामला

जवान हाथ पैरों की करते रहे मालिश, पत्नी ने दिया पति को सीपीआर

वाक्या शुक्रवार रात करीब 12 बजे का है। निज़ामुद्दीन तिरुअनंतपुरम सुपरफास्ट एक्सप्रेस में चेन्नई निवासी 67 वर्षीय केशवन अपनी पत्नी दया के साथ कोच B4 में सफर कर रहे थे। चलती ट्रेन में अचानक केशवन की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने की सूचना आरपीएफ को दी गई।

यह खबर भी पढ़ें: शादी से ठीक पहले दूल्हे के साथ ही भाग गई दुल्हन, मां अब मांग रही अपनी बेटी से मुआवजा

#RPSF constable Ashok Kumar and constable Niranjan Singh provided immediate assistance to a passenger found unconscious at mathura railway station, Gave CPR in the Golden hour, arranged Ambulance and quickly shifted him to the hospital for necessary treatment.#SewaHiSankalp pic.twitter.com/682sxGNYW5