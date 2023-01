Jammu Kashmir Blast: दो बम धमाकों से दहला जम्मू का नरवाल इलाका, 7 लोग हुए जख्मी, सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेरा

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के नरवाल इलाके में शनिवार सुबह दो धमाके हुए है। सेना ने इन धमाकों की पुष्टि की है। धमाके की चपेट में आने से सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। धमाके की सूचना के बाद मौके पर एसएसपी समेत अन्य एजेंसियों के अधिकारी पहुंच गए हैं। सेना ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक नरवाल इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर के यार्ड नंबर सात और नौ पर धमाके हुए। पुलिस मौके पर खड़े सभी वाहनों को वहां से हटवा रही है। बताया जा रहा है इलाके में कई जगहों पर बड़ी मात्रा में कबाड़ एकत्र किया गया है।

#WATCH | J&K: Six people injured in two blasts that occurred in Narwal area of Jammu. Visuals from the spot. Police personnel are present at the spot. pic.twitter.com/eTZ1exaICG