Jammu Kashmir: जम्मू में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षाबलों ने तीन आतंकियों को किया ढेर, तलाशी अभियान जारी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के सिद्दड़ा इलाके में बुधवार तड़के सुबह सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में तीन आतंकी ढेर गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किये गये है। आतंकियों की पहचान की कोशिश जारी है। साथ ही इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षाबलों ने ट्रक को आग लगा दी है।

जम्मू के सिधरा इलाके में सुरक्षाकर्मियों को एक संदिग्ध ट्रक दिखा था, जिसे सिधरा टोल पर रोका गया। ट्रक से निकले तीन आतंकियों ने फायरिंग शुरू की थी, जो मार गिराए गए। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा कि ट्रक का ड्राइवर फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। इन आतंकियों के पास बड़े पैमाने पर हथियार और बारूद था। सुबह 7 बजे हुए इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है।

Jammu encounter | J&K: Four terrorists have been killed in an encounter in Sidhra area in Jammu. 7 AK-47 rifles, 3 pistols along with other ammunition were recovered. Truck owner is yet to be identified, truck was going from Jammu to Srinagar. Search still on: ADGP Mukesh Singh pic.twitter.com/pIkjg23d7I