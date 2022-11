Isha Ambani Baby: मुकेश अंबानी बने नाना, बेटी ईशा अंबानी ने जुड़वा बच्चों को दिया जन्म, ये है नाम...

मुंबई। भारतीय अरबपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी नाना-नानी बन गए हैं। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी और दामाद आनंद पीरामल के जुड़वा बच्चे हुए हैं। दोनों बच्चे स्वस्थ्य हैं। इन बच्चों का नामकरण भी कर दिया गया है। जुडवा बच्चों में लड़की का नाम आदिया व लड़के नाम कृष्णा रखा गया है। अंबानी और पीरामल परिवार ने एक मीडिया बयान में इसकी जानकारी दी।

रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से आए मीडिया बयान में कहा गया है, “हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे बच्चों ईशा और आनंद को 19 नवंबर 2022 को जुड़वा बच्चों का आशीर्वाद मिला है।”

Mukesh and Nita Ambani's daughter Isha and her husband Anand Piramal were blessed with twins on 19th November, says the family.



