IMD Rainfall Alert: दिल्ली में बारिश से हाल बेहाल, आज से तीन दिनों तक इन 17 राज्यों में आफत की बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली। देश के कई राज्यों से मानसून के जाने के बाद भी लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में शनिवार को बारिश हुई, जो रविवार को भी जारी है। मौसम विभाग ने देश के 17 राज्यों में दो से तीन दिन में तेज बारिश होने के आसार जताए हैं।



मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत 17 राज्यों में अगले तीन दिन तक भारी बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक, आने वाले 2-3 दिनों में भारी बारिश का अनुमान है। हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में 11 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी।

IMD ने दिल्ली-एनसीआर में रविवार को तेज बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि देश के पूर्वी हिस्से में चक्रवाती हवाओं का दबाव बना हुआ है। महाराष्ट्र में भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगले दो से तीन दिन में देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर बारिश होगी। वहीं कई राज्यों में लगातार बारिश का शिलसिला जारी है।

Delhi wakes up to waterlogging in several parts of the national capital after heavy rainfall; visuals from East Vinod Nagar pic.twitter.com/todRTaJjls