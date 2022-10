हिमाचल प्रदेश चुनाव: कांग्रेस ने जारी की पहली सूची, 46 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 46 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बता दें, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 12 नवंबर को हो रहा है।

Congress releases the first list of 46 candidates for the Himachal Pradesh Assembly elections, which are to be held on November 12th. pic.twitter.com/O6ssJYyiEV