Himachal Election: हिमाचल में 65.92 फीसदी मतदान, सिरमौर में सबसे ज्यादा पड़े वोट, किन्नौर में सबसे कम

शिमला। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक वोट डाले गए। 7,881 मतदान केंद्रों में लोगों ने वोटिंग की। हिमाचल प्रदेश में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। पहले मुख्य मुकाबला बीजेपी-कांग्रेस के बीच होता था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी दोनों को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में है। वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने पुख्ता तैयारियां कीं। राज्य में 55 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। ये मतदाता 68 निर्वाचन क्षेत्रों में 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव में राज्य के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह की साख भी दांव पर लगी हुई है। हिमाचल के 7881 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में जिनमें 646 और ग्रामीण इलाकों में 7235 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। हर पोलिंग बूथ पर 4 कर्मचारी तैनात रहेंगे। हर पोलिंग बूथ पर 7 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।

शिमला में शाम पांच बजे तक 65.66, सोलन 68.48, बिलासपुर 65.72, मंडी 66.75, हमीरपुर 64.74, ऊना 67.67, कांगड़ा 63.95, चंबा 63.09, कुल्लू 64.59, लाहौल-स्पीति 67.50, सिरमौर 72.35 और किन्नौर में 62 फीसदी मतदान हुआ है।

टशीगंग में सौ फीसदी मतदान

विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में मतदाताओं ने इतिहास रच दिया है। टशीगंग में सौ फीसदी मतदान हुआ है। यहां कुल 52 मतदाता हैं। सभी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने दफ्तर पहुंचने से पहले मैहली में वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में मतदान किया। गर्ग ने कहा कि प्रदेश में कहीं से भी मतदान के दौरान फिलहाल गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं आई है। अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी दलीप नेगी ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में मतदान किया। चुनाव विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बारी-बारी से मतदान के लिए भेजा जाता रहा।

मतदाताओं ने की नारेबाजी

सोलन जिले के दून में विलांवली बूथ 82-83 पर मतदाताओं ने पर्यवेक्षक के सामने नारेबाजी की। मतदाताओं ने आरोप लगाया कि यहां पर ईवीएम मशीन काफी धीमी गति से चल रही है। लोग सुबह आठ बजे से खड़े है और दोपहर एक बजे तक नंबर नहीं आया है। कुनिहार की कोठी पंचायत के नम्होल बूथ पर भी लोगों ने ऐसे ही आरोप लगाए।

हिमाचल की जनता जागरूक

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। इसलिए हमेशा यहां अच्छी पोलिंग होती है। जयराम ठाकुर ने जिस तरह से हिमाचल को आगे बढ़ाया है उन्हें लोग एक बार फिर से मौका देना चाहते हैं।

