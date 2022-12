Himachal CM Oath Live: सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ली CM पद की शपथ, मुकेश अग्निहोत्री बने डिप्टी सीएम, खड़गे-राहुल हुए शामिल

शिमला। चार बार के विधायक और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने डिप्‍टी सीएम पद की शपथ ली। सुखविंदर सुक्खू को हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने शपथ दिलाई। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल-प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह शिमला के रिज मैदान पर हुआ।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 सीटों में से 40 सीटों पर जीत हासिल की है। हिमाचल प्रदेश में बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश की कमान सौंपने का फैसला किया है। शिमला के रिज मैदान में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की मौजूदगी में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

#WATCH | Congress leader Sukhwinder Singh Sukhu takes oath as Himachal Pradesh CM, in presence of Congress President Mallikarjun Kharge and party leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, in Shimla pic.twitter.com/WQDWtKfQyR