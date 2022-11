Gujarat Election 2022: खरगे के PM मोदी पर बयान से भड़के संबित पात्रा, कहा- गुजरात की जनता लेगी बदला

नई दिल्ली। Gujarat Election 2022: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पीएम मोदी पर दिये बयान को लेकर बीजेपी बेहद गुस्से में हैं। इस बयान को लेकर बीजेपी नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा कि पीएम मोदी को रावण कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घोर अपमान है। उन्होंने गुजरात के लोगों से कहा है कि वो इस अपमान का बदला लें।

गुजरात के लोगों से की अपील

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पीएम मोदी को रावण वाले बयान पर संबित ने कहा कि गुजरात के बेटे के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। यह निंदनीय है और कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पीएम मोदी का अपमान नहीं है। यह हर गुजराती का अपमान है, गुजरात का अपमान है।

Congress chief Mallikarjun Kharge called PM Modi, 'Ravan'. Using such language for a PM, for the son of Gujarat isn't appropriate. It is condemnable and shows Congress' mindset. It's an insult not just to PM Modi. It is an insult to every Gujarati, to Gujarat: Sambit Patra, BJP pic.twitter.com/h8YrX29J1r