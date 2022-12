Gujarat CM Oath LIVE: भूपेंद्र पटेल दूसरी बार बने गुजरात के सीएम, 16 मंत्रियों ने भी ली शपथ, देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली। भाजपा के नेता भूपेंद्र पटेल ने आज गांधीनगर में लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसके बाद बारी-बारी से 16 विधायकों ने मंत्रीपद की शपथ ली। दोपहर 2 बजे गांधीनगर में नए सचिवालय के पास हेलीपैड मैदान में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भूपेंद्र पटेल को राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए।

BJP's Bhupendra Patel takes oath as the Chief Minister of Gujarat for the second consecutive time. pic.twitter.com/TcWIq5HcYc



प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी

गांधीनगर में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और उनके कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने सबको बधाई दी। बीजेपी ने राज्य विधानसभा चुनाव में 182 में से 156 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi greets the gathering and bows before them at the swearing-in ceremony of Gujarat CM Bhupendra Patel and his cabinet ministers in Gandhinagar.



BJP registered a landslide victory in the state election, winning 156 of the 182 seats. pic.twitter.com/9cnW5bmuLK