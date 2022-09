Goa Congress : गोवा में कांग्रेस बड़ा झटका, पूर्व CM समेत 8 विधायक BJP में हुए शामिल, इस वजह से छोड़ी पार्टी...

पणजी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आए 11 में 8 विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में आठों विधायक भाजपा में शामिल हुए। इसके चलते अब 40 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के अब तीन ही विधायक बचे हैं।

Goa | 8 Congress MLAs join BJP



We have joined BJP to strengthen the hands of PM Modi & CM Pramod Sawant... 'Congress chhodo, BJP ko jodo': says former Congress MLA, Michael Lobo pic.twitter.com/LMSEAjqUXb