ED Raids: दिल्ली शराब घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, हैदराबाद से पंजाब तक 35 ठिकानों पर रेड

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले में शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। ED ने दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद के 35 जगहों पर छापेमारी की है। कुछ शराब वितरकों, कंपनियों और उनसे जुड़ी संस्थाओं की तलाशी ली जा रही है।

इस केस में पहले भी CBI और ED ने छापेमारी की है, जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर और बैंक लॉकर की तलाशी भी शामिल है। शराब घोटाला केस में विजय नायर और समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया जा चुका है।

Enforcement Directorate (ED) is carrying out searches at nearly three dozen locations in Delhi and Punjab in connection with Delhi Excise Policy case. pic.twitter.com/TfIcX5rx2J