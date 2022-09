ED Raid: शराब घोटाले में CBI के बाद ED की एंट्री, दिल्ली से मुंबई तक 30 से अधिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई के छापों के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कार्रवाई की है। दिल्ली समते उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कई शहरों में ED छापेमारी चल रही है। लखनऊ के विभूतिखंड में मनीष सिसोदिया के करीबी मनोज राय के यहां ED की टीम ने छापेमारी की है।

ED ने शराब घोटाले मामले में दिल्ली, मुंबई और लखनऊ समेत देश में करीब 30 जगहों पर छापे मारे हैं। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति मामले में CBI की कार्रवाई के बाद ED ने मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था। सिसोदिया पर शराब नीति में बदलाव कर दिल्ली सरकार को राजस्व पहुंचाने का आरोप है जिसकी जांच चल रही है।

Enforcement Directorate (ED) conducting raids in Delhi Excise Policy case. Searches are going on in Delhi and multiple cities in Uttar Pradesh, Punjab Haryana, Telangana, and Maharashtra: Sources pic.twitter.com/dl2aaejcaQ