Cyclone Mandous: खतरनाक तीव्रता से बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान 'मैंडूस', इन शहरों में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

नई दिल्ली। दक्षिण भारत में भारी बारिश और चक्रवात तूफान 'मैंडूस' के पूर्वानुमान के आधार पर चेन्नई, कुड्डालोर, विल्लुपुरम, कांचीपुरम के सभी स्कूलों और कॉलेजों को 9 दिसंबर 2022 को बंद रखने का फैसला लिया गया है। इसको लेकर तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है साथ ही अवाम को एहतियात बरतने की हिमायात दी गई हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटों में यह तूफान खतरनाक रूप ले सकता है। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि NDRF और राज्य सुरक्षा बल की 12 टीमों को 10 जिलों में तैनात किया गया है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मैंडूस के उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और आस-पास के दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट पर आधी रात के आसपास टकराएगी। भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर, चेन्नई, तिरुवल्लुर, चेंगलपट्टू, वेल्लोर, रानीपेट्टई और कांचीपुरम सहित 12 जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद हैं। राज्य के उत्तरी हिस्से में कल रात से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। चेन्नई में सुबह साढ़े पांच बजे तक 52.5 मिमी बारिश हुई।

#WATCH | Tamil Nadu: Chennai continues to receive rainfall as #CycloneMandous approaches. Cyclone to cross the coast b/w Puducherry and Sriharikota around midnight of today to early hours of December 10. pic.twitter.com/UOlL7g1EzJ