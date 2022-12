Bihar: पटना में TET और CTET पास उम्मीदवारों को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, देखें VIDEO

पटना। बिहार विधान मंडल के मानसून सत्र की शुरुआत होते ही हंगामा शुरू हो गया है। सदन के अंदर विपक्षी दलों ने हंगामा किया तो सड़क पर शिक्षक अभ्यर्थी उतर आए। पुलिस ने TET पास इन कैंडिडेट्स को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। ये लोग हाथों में गुलाब का फूल लिए विधानसभा का घेराव करने निकले थे। पुलिस ने कैंडिडेट्स को डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया। इसके बाद वह सड़क पर ही बैठकर प्रदर्शन करने लगे।

अभ्यर्थी 'नीतीश सरकार हाय-हाय', 'नीतीश-तेजस्वी मुर्दाबाद' के नारे लगाते रहे। पुलिस ने कैंडिडेट्स को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़े रहे। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कैंडिडेट्स के प्रदर्शन के चलते डाक बंगला चौराहे पर जाम के हालात बन गए। पुलिस ने सभी को खदेड़कर रास्ता खुलवाया।

#WATCH | Police lathi-charge aspirants qualified for Bihar Teachers’ Eligibility Test (TET) and Central Teachers’ Eligibility Test (CTET) holding protest against the state government demanding their recruitment, in Patna pic.twitter.com/G5aXGd2om9