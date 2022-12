नए साल पर Arvind Kejriwal देंगे बड़ा तोहफा, आम लोगों को अब मिलेगा ये फायदा

नई दिल्ली। Delhi Mohalla Clinic Test: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) दिल्लीवासियों को बड़ा तोहफा देने वाले हैं, जिसका फायदा दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों को मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और बताया कि सभी को अच्छी गुणवत्ता वाला स्वास्थ्य व शिक्षा प्रदान करना हमारा मिशन है।

मोहल्ला क्लीनिक में 450 मेडिकल टेस्ट होंगे मुफ्त

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने ट्वीट कर बताया कि 1 जनवरी के सभी मोहल्ला क्लीनिक (Mohalla Clinic) में 450 तरह के मेडिकल टेस्ट (Medical Test) मुफ्त होंगे। बता दें कि अब तक दिल्ली के सभी मोहल्ला क्लीनिक में 212 तरह के टेस्ट मुफ्त होते हैं।

सभी को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा देना हमारा मिशन: केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने ट्वीट कर कहा, 'सभी को अच्छी गुणवत्ता वाला स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करना हमारा मिशन है, चाहे किसी की भी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। स्वास्थ्य सेवा बहुत महंगी हो गई है। बहुत से लोग निजी स्वास्थ्य सेवा का खर्च नहीं उठा सकते। इस कदम से ऐसे सभी लोगों को मदद मिलेगी।'

Providing good quality health and education to all, irrespective of anyone’s economic status, is our mission. Healthcare has become v expensive. Many people can’t afford pvt healthcare. This step will help all such people https://t.co/2B94b6YPCZ