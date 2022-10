Army Helicopter Crash: अरुणाचल प्रदेश में बड़ा हादसा, सियांग जिले में सेना का हेलिकॉप्टर क्रैश, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम

ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा हादसा हुआ है। प्रदेश के सियांग जिले में आज सेना का हेलिकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। फिलहाल, हादसे में कोई जनहानि की खबर नहीं है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है और बचाव कार्य अभियान शुरू कर दिया है। जहां हादसा हुआ है वह जग सियांग से लगभग 25 किमी दूर है।

जनसंपर्क अधिकारी ने जानकारी दी है कि अपर सियांग जिले में आज टूटिंग मुख्यालय से 25 किमी की दूरी पर सिंगिंग गांव में सेना का हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया है। उन्होंने बताया कि दुर्घटनास्थल तक सड़क मार्ग नहीं है।

Itanagar, Arunachal Pradesh | A military chopper crashed near singging village, 25 kms away from the Tuting headquarters in the Upper Siang district today. Site of accident not connected by road, rescue team sent. Further details awaited: Defence PRO, Guwahati pic.twitter.com/G2y7aEjQmT