2022 के लिए प्रसिद्ध बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किताबों की घोषणा, आप भी जानिए...

नई दिल्ली। दुनिया भर के पाठक आखिरकार खुश हो सकते हैं क्योंकि 2022 के लिए प्रसिद्ध बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट की घोषणा हाल ही में की गई थी। इस सूची में सबसे छोटी किताब और सबसे उम्रदराज लेखक शामिल हैं जिन्हें प्रतिष्ठित पुस्तक पुरस्कार के इतिहास में नामांकित किया गया है। बुकर पुरस्कार की आधिकारिक वेबसाइट ने कहा कि इस साल प्रतियोगिता में पांच देशों के लेखक और "वास्तव में शानदार कथाओं का खजाना" देखा गया था। इस वर्ष की सूची में तीन स्वतंत्र प्रकाशक और वास्तविक घटनाओं से प्रेरित कई शीर्षक भी शामिल हैं। प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा 17 अक्टूबर को लंदन के राउंडहाउस में की जाएगी।

ऑक्टोजेरियन अंग्रेज एलन गार्नर, जो जल्द ही 88 वर्ष के हो जाएंगे, को बुकर पुरस्कार वेबसाइट के अनुसार, शब्द गणना द्वारा सबसे छोटा फाइनलिस्ट उपन्यास "ट्रेकल वॉकर" के लिए चुना गया है। बुकर्स पुरस्कार के आधिकारिक पेज द्वारा साझा की गई एक इंस्टाग्राम पोस्ट जिसे गार्नर की पुस्तक कहा जाता है " तना हुआ लिखा है," 'लेकिन हर पंक्ति में दूरदर्शी कविता के साथ।' गार्नर इस साल चुने गए लेखकों में सबसे उम्रदराज हैं।

पोस्ट ने पुस्तक को एक प्रशिक्षुता की कहानी के रूप में वर्णित किया, एक संघर्ष जिसके दौरान जो-मुख्य नायक-को एक नई तरह की दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए।

ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित पुस्तक पुरस्कार में हर साल 6 खिताब शामिल हैं। इस साल, शॉर्टलिस्ट पांच अलग-अलग राष्ट्रीयताओं और चार महाद्वीपों के छह लेखकों का प्रतिनिधित्व करती है। सूची में पुरुषों और महिलाओं के बराबर विभाजन भी शामिल है।

ये है पूरी शॉर्टलिस्ट-

Glory

Small Things Like These

Treacle Walker

The Trees

The Seven Moons of Maali Almeida

Oh William!

116 पृष्ठों पर, लेखक क्लेयर कीगन, 'स्मॉल थिंग्स लाइक देस' बुकर पुरस्कार के इतिहास में मान्यता प्राप्त होने वाली सबसे छोटी पुस्तक है - हालांकि एलन गार्नर के ट्रेकल वॉकर में कम शब्द हैं, आधिकारिक वेबसाइट ने नोट किया। छह शॉर्टलिस्ट किए गए लेखकों को प्रत्येक को £2,500 (लगभग 2.3 लाख रुपये) और उनकी पुस्तक का एक विशेष रूप से बाध्य संस्करण मिलेगा। बुकर्स पुरस्कार के विजेता को 50,000 पाउंड (46 लाख रुपये) मिलेंगे।

