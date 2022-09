Amit Shah: गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में बड़ी चूक, काफिले में मचा हडकंप

हैदराबाद। Amit Shah: तेलंगाना के हैदराबाद दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपनी कार केंद्रीय मंत्री के काफिले के आगे अपनी कार रोक दी। जिसके बाद मौके पर हडकंप मच गया।

मीडिया में आई खबरों के अनुसार, टीआरएस नेता गोसुला श्रीनिवास ने हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह के काफिले के सामने अपनी कार खड़ी कर दी। जिसके बाद गृह मंत्री की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाबालों ने उस कार को वहां से हटवाया।

The car stopped just like that. I was in tension. I will speak to them (Police officers). They vandalised the car. I will go, it's unnecessary tension: TRS leader Gosula Srinivas, in Hyderabad. pic.twitter.com/cxjPbYbbwR