AAP vs Delhi LG: केजरीवाल को बड़ा झटका! LG ने AAP से 97 करोड़ वसूली के दिए आदेश, जानिए क्या है मामला...

नई दिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल आमने-सामने हैं। एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों के रूप में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया है। LG ने यह राशि 15 दिन के अंदर जमा करने को कहा है। केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि उसने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित विज्ञापन नीति का उल्लंघन किया।

एलजी कार्यालय की ओर से दी गई सूचना में कहा गया है कि मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश को लागू करने को कहा गया है और आम आदमी पार्टी से 97,14,69,137 रुपए की वसूल करने को कहा गया है। एलजी दफ्तर की ओर से कहा गया है कि सरकारी फंड का राजनीतिक दल के फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी है।

दिल्ली के उपराज्यपाल ने आदेश दिया है कि सत्तारूढ़ आप सरकारी विज्ञापनों के लिए 97 करोड़ रुपये का भुगतान करे जो कथित रूप से पार्टी को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। बता दें कि दिल्ली नगर निगम के हालिया चुनावों में, 2015 से दिल्ली विधानसभा में सत्ता पर काबिज आप ने हाल ही में भाजपा के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया।

Delhi LG VK Saxena directs Chief Secretary to recover Rs 97 Crores from AAP for political advertisements it published as government ads. LG’s directions come in wake of Supreme Court orders of 2015, Delhi HC order of 2016 & CCRGA’s order of 2016, being violated by AAP Govt