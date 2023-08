देश के 508 रेलवे स्टेशन का 24 हजार करोड़ रुपये में होगा कायाकल्प, जानिए किस राज्य के कितने स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास

नई दिल्ली। देश के 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज, 6 अगस्त 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत पीएम ने देश भर के विभिन्न प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसके बाद से देश के कई रेलवे स्टेशनों की सूरत बदली गई है लेकिन इस बार का पुनर्विकास अब तक का सबसे बड़ा कायाकल्प होगा। ये 508 स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं, इनके विकास में 24,470 करोड़ की लागत निर्धारित की गई है।

