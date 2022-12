गुजरात में 300 करोड़ की ड्रग्स लदी नाव पकड़ी गई, हथियार समेत 10 पाकिस्तानी अरेस्ट

गांधीनगर। गुजरात में भारतीय तट रक्षक बल (ICG) ने एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है। नाव में कुल 10 लोग सवार थे। नाव को भारतीय जल सीमा में पकड़ा गया है। नाव में भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद पाए गए हैं। ICG को एटीएस गुजरात ने खुफिया इनपुट दी थी। नाव में 40 किलो नारकोटिक्स (ड्रग्स) भी पाया गया। इसकी बाजार में कीमत करीब 300 करोड़ रुपए की है। ये पाकिस्तानी नाव भारतीय सीमा में अभी घुस ही रहा था कि तभी ICG ने नाव को पकड़ लिया। हथियारों और ड्रग्स से लदी पाकिस्तानी नाव को भारतीय सीमा में घुसने के नापाक इरादों का ICG ने पर्दाफाश किया है।

भारतीय तट रक्षक बल (ICG) को विशेष खुफिया इनपुट मिली जिसके आधार पर 25-26 दिसंबर की रात के दौरान ऑपरेशन चलाया गया था। ये खुफिया इनपुट एटीएस गुजरात ने दी थी। ICG ने अपने जहाज ICGS अरिंजय को इस मिशन के लिए तैनात किया। इस मामले में कुल 10 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है।

Indian Coast Guard (ICG) on the basis of intelligence input by ATS Gujarat has apprehended a Pakistani Boat with 10 crew in Indian waters carrying arms, ammunition and approx. 40 kgs of Narcotics worth Rs. 300 crores: Indian Coast Guard pic.twitter.com/oRCoCvX7fp