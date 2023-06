दुबई इवेंट में Shah Rukh Khan को महिला ने जबरदस्ती KISS किया, यूजर्स ने कहा जेल भेजो इसे, देखें वीडियो

नई दिल्ली। शाहरुख खान ने फिल्म 'पठान' से 4 साल के लंबे इंतजार के बाद कमबैक किया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार कमाई की है। वहीं शाहरुख खान की काफी फैन फॉलोइंग है। फैंस जिंदगी में एक बार तो उनसे मिलना चाहते हैं। हर रोज उनके घर मन्नत के सामने फैंस की भीड़ लगी रहती है। केवल उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते हैं। वहीं सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें एक लड़की किंग खान को जबरदस्ती किस कर रही है।

शाहरुख खान मंगलवार को एक कार्यक्रम के लिए दुबई में थे, जो उनके दोस्त का था, जहां उन्होंने एक काला कोट और शर्ट पहनी थी। कार्यक्रम के बाद उन्होंने फैंस से बातचीत की। इसी दौरान एक फैन ने उनके गाल पर किस किया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसमें नेटिजन्स भी कई मजेदार कमेंट कर रहे हैं। उस महिला ने काले रंग की ड्रेस पहनी हुई है। वहीं महिला शाहरुख के पास आती है और पूछती है, "क्या मैं आपको किस दे सकती हूं?", लेकिन इससे पहले कि शाहरुख जवाब दे पाते, वह उनके गाल पर किस कर देती है। इस वीडियो में कमेंट करते हुए एक ने कहा जेल में डालो लड़की को। एक अन्य यूजर ने कहा सो नॉट कूल। एक ने कहा क्या होता यदि एक पुरुष फैन माधुरी के साथ ऐसा ही किया होता?

The love #ShahRukhKhan gets every part of the world, is truly amazing. He deserves every bit of it & more. Thank You @iamsrk for existing, You truly are love itself ❤️ pic.twitter.com/yzhKUMd9wg