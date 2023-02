Bigg Boss 16 प्रियंका चौधरी ही जीतेंगी? ग्रैंड फिनाले से पहले ही लीक हुआ विनर का नाम!

नई दिल्ली। Bigg Boss 16 Grand Finale: वो वक्त आ चुका है जब बहुत जल्द ये साफ हो जाएगा कि बिग बॉस सीजन 16 की ट्रॉफी कौन उठाएगा। लेकिन उससे पहले प्रियंका चहर चौधरी सोशल मीडिया पर ये दावा कर रहे हैं कि इस सीजन का प्राइज मनी और कोई नहीं बल्कि प्रियंका ही घर लेकर जाएंगी। प्रियंका चहर चौधरी के फैंस द्वारा किया जा रहा ये दावा इसलिए भी सही लग रहा है क्योंकि फैंस ट्विटर पर एक खास फोटो शेयर कर रहे हैं।

फैंस ने वायरल कर दी है ये फोटो

फोटो में सलमान खान के एक तरफ शिव ठाकरे खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ प्रियंका चहर चौधरी खड़ी हुई हैं। इस फोटो को देखकर ऐसा लगता है कि यह तस्वीर फिनाले एपिसोड में विनर के अनाउंसमेंट के वक्त की है। फोटो में सलमान खान ने प्रियंका चहर चौधरी का हाथ बतौर विनर ऊपर उठाया हुआ है।

And the winner is Priyankaaaaaaaaaaaaaaaa 🏆🎉🎉The history is going to repeat

Unstoppable lady💪#PriyankaChaharChoudhary #PriyAnkit #PriyankaIsTheBoss #PriyankaChaharChoudhary𓃵 #BiggBoss #Biggboss16 #BiggBoss16Finale #BiggBoss16promo pic.twitter.com/ABz66vH9Ue