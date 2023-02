अजय देवगन और काजोल की बिटिया का वीडियो हुआ वायरल, हिंदी में यूं बात करती नजर आई न्यासा देवगन

नई दिल्ली। बॉलीवुड के पॉवर कपल काजोल और अजय देवगन की बेटी न्यासा देवगन सुर्खियों में रहती हैं। जहां वह कभी अपने खास दोस्त ओरहान अवत्रामणि के साथ पार्टी और इवेंट में मस्ती करते हुए नजर आती हैं तो वहीं कई बार वह पिता अजय देवगन और मां काजोल के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट होती रहती हैं। वहीं फैंस भी उन्हें काजोल की कॉपी बताते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर कभी भी उनकी आवाज फैंस ने नहीं सुनी। इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें न्यासा हिंदी में बात करती हुई नजर आ रही हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में न्यासा पीले कलर के सलवार सूट में नजर आ रही हैं। इस दौरान वह बच्चों को पढाई का महत्व भी बताती दिख रही हैं। दरअसल, न्यासा ने हाल ही में ग्रामीण अहमदनगर में वंचित छात्रों के लिए एक कार्यक्रम में पहुंची थीं। न्यासा को सही शब्दों को खोजने के लिए मुश्किल में देखा गया। वीडियो में हिंदी में भाषण देते हुए कहती हैं, “जब से मैं बच्ची थी। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मैं हर दिन 2-3 किताब पढती थी। मेरी मां को भी मुझे पढ़ाना बहुत पसंद था। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी है। आप कभी पढ़ना बंद मत करो।''

#NysaDevgn took the initiative to open digital libraries, distribute books and sports kits to the students.👏



Ajay sir aaj bahut proud feel kiye honge🙂🙌#NyFoundation #AjayDevgn pic.twitter.com/IDuFOaUr0f