नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्‍गज एक्‍टर अनुपम खेर इन दिनों थाईलैंड के शहर बैंकॉक में है। उन्‍होंने ट्विटर पर फैंस के साथ एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें थाईलैंड के हाईवे पर भगवान श‍िव, माता पार्वती और गणेश जी प्रतिमा स्‍थापित है। अनुपम खेर यह देखकर दंग हैं। उन्‍होंने वीडियो शेयर करते हुए 'जय श‍िव शंभू' का नारा लगाया है और कहा है कि कई बार हम भगवान को भले ही अपनी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन उनका आशीर्वाद हर जगह है।

Anupam Kher ने जो वीडियो शेयर किया है, वह 1 मिनट लंबा है। इसमें वह काफी व्‍यस्‍त हाईवे के किनारे खड़े हैं, जबकि सड़क की दूसरी ओर भगवान श‍िव, मां पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा है। वीडियो में अनुपम खेर कहते हैं, 'दोस्तों भारत के देवी-देवताओं की, भारत की परंपरा की, भारत की संस्‍कृति की मर्यादा की दुनिया में कितनी अहमियत है, ये मैं आपको दिखाता हूं। देख‍िए मैंने Thailand में हाईवे पर क्‍या देखा।' अनुपम खेर कहते हैं कि वह बैंकॉक से 3 से 4 घंटे की दूरी पर हैं और यहां सड़क किनारे भगवान श‍िव, मां पार्वती और गणेश जी प्रतिमा देख अव‍िभूत हैं।

यह खबर भी पढ़ें: 'दादी के गर्भ से जन्मी पोती' अपने ही बेटे के बच्चे की मां बनी 56 साल की महिला, जानें क्या पूरा मामला

अनुपम खेर बोले- ये है भारत की महानता, देवताओं का वरदान

अनुपम खेर वीडियो में आगे कहते हैं, 'जय शिव शंभू। दोस्‍तों ये है भारत की महानता। ये है हमारे देवी-देवताओं की मौजूदगी, जो न सिर्फ हमारे देश में हमें, बल्‍क‍ि विश्‍व के तमाम देश को अपना वरदान, अपना आशीर्वाद देते हैं। जय श‍िव शंभू।'

यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

It was an amazing feeling to see huge statutes of #ShivJiMaharaj #Parvati ji and Lord #Ganesha on the busy highway of #Thailand! God’s blessings are everywhere. Even when sometimes we cant see them with naked eyes! 🙏🕉😍 #Bholenath #OmNamahShivay #ShankarJi #Blessed pic.twitter.com/odLqwwFVwj