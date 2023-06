देश की पहली फिल्म जिसने रिलीज से पहले ही 100 करोड़ कमा लिए थे, साउथ की इस मूवी के नाम दर्ज है ये रिकॉर्ड

Mohanlal's movie, First Indian film which earns Rs 100 crore before release: मोहनलाल (Mohanlal) साउथ सिनेमा के सुपरस्टार हैं। साल 2021 में उनकी फिल्म मरक्कर: द लायन ऑफ द अरेबियन सी (Marakkar: Lion of the Arabian Sea) रिलीज हुई थी। हैरानी की बात ये है कि इस फिल्म ने रिलीज से पहले 100 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया था। ऐसी कमाई करने वाली ये देश की इकलौती फिल्म है।