50 की उम्र में चौथी बार पिता बना एक्टर, दिखाई बच्चे की झलक, गर्लफ्रेंड से अब तक नहीं की शादी

नई दिल्ली। अर्जुन रामपाल फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा और फेमस एक्टर्स में से एक हैं। वह दो दशकों से अधिक समय से बॉलीवुड में हैं और उनके बहुत बड़े फैंस हैं। अर्जुन रामपाल और गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स ने गुरुवार, 20 जुलाई को अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया। उन्हें एक प्यारा सा बेटा हुआ है। अर्जुन ने अपने फैंस को परिवार में नए सदस्य के बारे में आने की जानकारी दी।

Arjun Rampal ने ट्विटर पर लिखा, 'मुझे और मेरे परिवार को आज एक सुंदर बच्चे का सौभाग्य मिला, मां और बेटा दोनों स्वस्थ हैं।' अर्जुन और गैब्रिएला 2018 में आपसी दोस्तों के जरिए मिले और कुछ महीनों के बाद एक-दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। 2019 में, कपल ने अपने बेटे एरिक रामपाल का एक साथ स्वागत किया।

यह खबर भी पढ़ें: 'दादी के गर्भ से जन्मी पोती' अपने ही बेटे के बच्चे की मां बनी 56 साल की महिला, जानें क्या पूरा मामला

अर्जुन मपाल की पहली पत्नी

बता दें कि अर्जुन और गैब्रिएला ने अब तक शादी नहीं की है। अर्जुन को पूर्व पत्नी मेहर जेसिया से दो बेटियां हैं, माहिका रामपाल और मायरा रामपाल। यह जोड़ी 2019 में आधिकारिक तौर पर अलग हो गई।

यह खबर भी पढ़ें: 'मेरे बॉयफ्रेंड ने बच्चे को जन्म दिया, उसे नहीं पता था वह प्रेग्नेंट है'

My family and I were blessed with a beautiful baby boy today, Mother and son are both well. Filled with love and gratitude. ❤️ Thank you for all your love. #20.07.2023 #helloworld pic.twitter.com/i4aEZqwLrf