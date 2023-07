अनाउंस हुआ 'सालार' का टीज़र, KGF-2 से तगड़ा कनेक्शन खोज निकाला जनता ने

नई दिल्ली। Prabhas Adipurush से मूव ऑन कर चुके हैं। अब बारी है उनकी अगली फिल्म Salaar की। ‘सालार’ का टीज़र 06 जुलाई को सुबह 05:12 बजे रिलीज़ किया जाएगा। आमतौर पर बड़ी फिल्मों के टीज़र या ट्रेलर दिन में रिलीज़ किए जाते हैं। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि कुछ मेकर्स ने अपनी फिल्म के पोस्टर या टीज़र सुबह उतार दिए हों। ‘सालार’ के केस में हैरानी वाली बात है उसका टाइम। सुबह पांच बजकर 12 मिनट का समय ही क्यों चुना गया? इंटरनेट की जिज्ञासु जनता ने इसके पीछे की कहानी निकाल ली है। उनका मानना है कि ‘सालार’ के टीज़र का KGF Chapter 2 से बड़ा कनेक्शन निकलने वाला है।

दोनों फिल्मों को बनाया है प्रशांत नील ने। होम्बाले फिल्म्स ही KGF और ‘सालार’ की प्रोड्यूसर है। इन्हीं लोगों ने ‘कांतारा’ पर भी पैसा लगाया था। खैर ‘सालार’ के अनाउंसमेंट के बाद से ही इंटरनेट पर थ्योरीज़ चल रही थी। लोगों का कहना था कि KGF और ‘सालार’ की कहानी एक ही यूनिवर्स में घटेगी। बताया जा रहा था कि ‘सालार’ में प्रभास का कैरेक्टर एक गैंगस्टर का है, जिसका KGF वाले यश से वास्ता है। हालांकि मेकर्स ने कभी भी ऐसी थ्योरीज़ को कंफर्म नहीं किया। लेकिन उन्हें नकारा भी नहीं। जिस तरह से YRF स्पाई यूनिवर्स, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स (LCU) और ‘द फैमिली मैन यूनिवर्स’ नक्शे पर आए हैं, उस लिहाज़ से प्रशांत नील के यूनिवर्स वाली बात को भी खारिज नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि मेकर्स ‘सालार’ में यश के कैरेक्टर रॉकी से संबंधित कुछ टीज़ करें।

बाकी फिल्म का टीज़र सुबह 05:12 पर क्यों आ रहा है, इसे लेकर एक यूज़र ने थ्योरी ईजाद की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा,

KGF 2 के क्लाइमैक्स में 05:12 मिनट पर रॉकी भाई पर हमला होता है। और यही ‘सालार’ के टीज़र का टाइम भी है। सबसे बड़ी टक्कर होने जा रही है।

#Salaar #KGF #Prabhas 5:12 AM is the time Rocky Bhai gets attacked in KGF-2 climax and it’s the teaser time of Salaar 🔥🔥 . Mother of all collisions Salaar is coming up 🔥🔥🔥. Salaar 🚢 Kgf #Prabhas #Yash @hombalefilms#salaarbhaicoming pic.twitter.com/KduNGXoGAB